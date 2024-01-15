«حكومة الوحدة» تبحث إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة الوشكة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولون من وزارتي الصحة والداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مشروع إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة الوشكة جنوب شرق مصراتة، والذي طرح في اجتماع لجنة الترتيبات الأمنية المنعقد في بروكسل، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الإثنين.

وعقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل اجتماعا مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة - عضو لجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء محمود سعيد، للتباحث حول المشروع.

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وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عبدالوكيل استعرض مع اللواء محمود سعيد رؤية وزارة الصحة لإنشاء مستشفى يقدم خدمات متنوعة للطوارئ الطبية وحوادث الطرق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أن المستشفى سيوفر أيضا رعاية طبية شاملة وعاجلة للحالات المرضية والإصابات الخطيرة للمواطنين على طول الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت الذي يمتد لأكثر من 200 كيلو متر من خلال نظام متكامل وسلس وطواقم طبية مؤهلة وتقنيات طبية متطورة لتقديم الرعاية المناسبة للمرضى في مختلف أنواع حالات الطوارئ الطبية أو الأزمات الصحية العامة أو الإصابات.