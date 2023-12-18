إطلاق مبادرة للمشاريع متناهية الصغر في منطقة الوشكة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، مبادرة المشاريع متناهية الصغر في منطقة الوشكة.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن منطقة الوشكة «تعتبر من المناطق التي تأثرت من تبعات النزاع المسلح».

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وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها استهلت المبادرة بتنظيم دورة تدريبية حول مبادرة المشاريع متناهية الصغر، ومهارات إدارة الأعمال، على مدار خمسة أيام، لصالح 39 مشاركًا، ممن تأثرت أعمالهم بالنزاعات، أو فقدوا معيلهم.

دورة تدريبية حول مبادرة المشاريع متناهية الصغر في الوشكة. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

دورة تدريبية حول مبادرة المشاريع متناهية الصغر في الوشكة. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

دورة تدريبية حول مبادرة المشاريع متناهية الصغر في الوشكة. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)