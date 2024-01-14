«العمل»: ترقية 740 موظفًا وتسوية أوضاع 977 آخرين خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ترقية 740 موظفًا وإجراء تسوية وظيفية لـ977 آخرين خلال العام 2023.

جاء ذلك في إحصائية نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إنها نظمت 15 حقيبة تدريبية في المجال الوظيفي، استهدفت 287 موظفًا خلال العام المنقضي.

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وأوضحت أنها أولت اهتماما خاصا بالموظفين والارتقاء بمهاراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة الحديثة، والرقمنة، وغيرها من المجالات الإدارية الأخرى، وذلك بهدف تعزيز أداء الموظفين وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو والتقدم الوظيفي.

كما حرصت الوزارة، بحسب البيان، على تسوية أوضاع الموظفين من حيث التسويات والترقيات، فشملت موظفي الديوان ومكاتب العمل بالمناطق والجهات التابعة للوزارة.