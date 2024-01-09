تحرك من حكومة الدبيبة لتسهيل إعادة المواطنة الليبية العالقة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استجاب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة لمناشدة المواطنة سعاد عبدالنبي الأحمر العالقة في مدينة غزة، لتسهيل إجراءات إخراجها وأولادها من مناطق الاشتباكات.

وأفادت حكومة الوحدة الوطنية في بيان اطلعت بوابة «الوسط» على نسخة منه، بأن الدبيبة تدخل بشكل مباشر، من خلال إصدار تعليمات للمكلف بتسيير وزارة الخارجية الطاهر الباعور مساء أمس الإثنين بالتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة من أجل إخراج المواطنة وأولادها سالمين من مناطق الاشتباكات، واستعادتها لأرض الوطن.

- مواطنة ليبية عالقة في غزة تناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)

وخلال الساعات الماضية، تداولت صفحات على «فيسبوك» مقطعًا مصورًا للسيدة وهي تناشد الدبيبة التدخل لتسهيل إجراءات خروجها وأولادها من قطاع غزة.

وقالت السيدة سعاد إنها أرسلت أوراقها إلى السفارة، وتريد تدخلاً حكوميًا لاستكمال بعض الإجراءات لإخراجها رفقة أولادها في أسرع وقت ممكن، قائلة: «نحن شبه قاعدين في الشارع».

ويشهد قطاع غزة المحاصر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي قصفًا يستهدف المدنيين، مخلفًا أكثر من 23 ألف شهيد وقرابة الـ60 ألف جريح.