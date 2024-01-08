الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي في مصر الترتيب لعقد ملتقى أصحاب الأعمال والشركات بين البلدين؛ يهدف لطرح مشاريع التنمية والإعمار المستهدف تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي إلى مصر خلال الفترة 24 – 30 ديسمبر 2023 م التقى خلالها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرف التجارية القاهرة بالإسكندرية والجيزة وجمعية أصحاب الأعمال بالإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

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وبحث الوفد المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال والتجار المتعاملين في البلدين وسُبل معالجتها، والعمل على وضع آلية عمل مشتركة تُسهم في زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.