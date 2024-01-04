  • Alwasat News
Atwasat

الصور: النيابة تحقق في قضية تهريب الذهب بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 01:22 صباحا
الصور: النيابة تحقق في قضية تهريب الذهب بمطار مصراتة
النائب العام المستشار الصديق الصور يتحدث خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء 3 يناير 2024 (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة، بعدما أحال جهاز الأمن الداخلي محضر استدلال قبل يومين.

وفي الأسبوع الأخيرة من ديسمبر المنقضي، انتشرت تسجيلات صوتية تتعلق بواقعة تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مطار مصراتة، حيث تحتوي التسجيلات على مكالمات بين كل من رئيس جمرك مطار مصراتة العميد فتحي مخلوف والقيادي في قوة العمليات المشتركة أبوالقاسم الصمدي، وتشير إلى تورط الطرفين في واقعة التهريب، والتنسيق فيما بينهما في ترتيب عمليات التهريب، وتواطؤ هيئة الرقابة الإدارية فيما يتعلق بالواقعة.

جهاز الأمن الداخلي أحال للنيابة محضر واقعة تهريب الذهب في مصراتة
وقال الصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن الداخلي أحال في السابق تقريرًا حول الواقعة، قبل أن يحيل محضر الاستدلال قبل يومين، متابعا: «إذا ثبت أن أعضاء الجمارك ارتكبوا جرائم سوف تتخذ ضدهم إجراءات».

وأوضح النائب العام أن التصدير النهائي للدهب من اختصاص مصرف ليبيا المركزي، لكن التصدير الموقت بغرض التصنيع «يحتاج إجراءات، من بينها تحديد الوزن، ودفع الرسوم والتأكد من الوزن وكون الشركات مرخصة».

وأردف: «مدير عام الجمارك يعطي التفويضات لبعض الشركات، لكن هل الإجراءات صحيحة والأوزان صحيحة، ولا يوجد تهريب.. تساؤلات تساؤلات عديدة تحتاج إلى إجابة».

- تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
- نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار مصراتة
- «جمارك مصراتة» تنفي تهريب الذهب: ليس من السلع المحظورة

والتسجيل المتعلق بقضية تهريب الذهب في مصراتة جرى تسريبه من طرف جهاز الأمن الداخلي قبل أن يحذفه بعد بضع دقائق من نشره على صفحته.

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني «بوابة الوسط» بأن القيادي في قوة العمليات المشتركة أبوالقاسم الصمدي الذي كلف سابقا بتأمين مقر المؤسسة الوطنية بطرابلس وتردد اسمه خلال اقتحام مجموعة مسلحة مقر المؤسسة في يوليو العام الماضي قد تمكن من السفر إلى خارج البلاد على الرغم من إبلاغ النيابة العامة بمصراتة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب 8500 كيلوغرام من الذهب عبر مطار مصراتة، وهو ما نفاه المسؤولون في مركز جمرك المطار.

السوق السوداء في ليبيا عملت كمنصة غير رسمية لتجارة الذهب
وفي نوفمبر الماضي، أشار تحقيق استقصائي أجرته منظمة «ذا سنتري» إلى أن السوق السوداء في ليبيا عملت كمنصة غير رسمية لتجارة الذهب. ومنذ العام 2014، جرى استخدام ليبيا كنقطة للعبور للذهب غير المشروع إلى دول مثل الإمارات وتركيا.

ويتحدث التقرير عن استخدام بعض الجهات النشطة في منطقة جنوب الصحراء البنية التحتية للنقل في ليبيا، بما في ذلك المطارات الدولية، لتصدير الذهب إلى وجهات خارج أفريقيا. ويرجع استخدام السوق السوداء في ليبيا كنقطة عبور وسيطة إلى هشاشة الدولة، التي تسمح بالتهرب من دفع الضرائب الرسمية ولا تفرض أي نوع من المساءلة.

وحدد التقرير نقاط العبور الرئيسية التي تستخدم في صادرات الذهب غير المشروعة من ليبيا وهي: ميناء ومطارات منطقة مصراتة - زليتن - الخمس، وميناء بنغازي. ويأتي الذهب بشكل رئيسي من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي
التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)

التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)
من فردان إلى الضاحية.. العاروري ليس أول قيادي فلسطيني تغتاله إسرائيل في لبنان

من فردان إلى الضاحية.. العاروري ليس أول قيادي فلسطيني تغتاله إسرائيل في لبنان
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
مشاهد تمثيلية أمام البيت الأبيض تحاكي القصف الإسرائيلي على غزة (صور)

مشاهد تمثيلية أمام البيت الأبيض تحاكي القصف الإسرائيلي على غزة (صور)
برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم التتويج في البطولة العربية للسلة

برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم التتويج في البطولة ...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية

الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا

نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية

الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
شاهد.. نهائي البطولة العربية لكرة السلة

شاهد.. نهائي البطولة العربية لكرة السلة
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية

«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
دعوة تونسية إلى إجراء حوار مع ليبيا حول الآثار المترتبة لقرار إنهاء دعم الوقود
دعوة تونسية إلى إجراء حوار مع ليبيا حول الآثار المترتبة لقرار ...
الصور: أصبحت لدينا صورة واضحة عن شبكات المخدرات
الصور: أصبحت لدينا صورة واضحة عن شبكات المخدرات
النائب العام يكشف بالأرقام عدد الأحكام القضائية والمدانين من الجهات العامة
النائب العام يكشف بالأرقام عدد الأحكام القضائية والمدانين من ...
النائب العام: الإفراج عن 20 محتجزا لدى جهاز الردع خلال أيام
النائب العام: الإفراج عن 20 محتجزا لدى جهاز الردع خلال أيام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»
النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»...
الصور: النيابة تحقق في قضية تهريب الذهب بمطار مصراتة
الصور: النيابة تحقق في قضية تهريب الذهب بمطار مصراتة...
القيب: إحالة 70% من مرتبات أعضاء هيئة التدريس عن شهر نوفمبر
القيب: إحالة 70% من مرتبات أعضاء هيئة التدريس عن شهر نوفمبر...
النائب العام: الإفراج عن 20 محتجزا لدى جهاز الردع خلال أيام
النائب العام: الإفراج عن 20 محتجزا لدى جهاز الردع خلال أيام...
النائب العام يكشف بالأرقام عدد الأحكام القضائية والمدانين من الجهات العامة
النائب العام يكشف بالأرقام عدد الأحكام القضائية والمدانين من......
المزيد