الباعور يبحث خطة إطلاق مصرف الاستثمار الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المفوض بمهام وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الاستثمار الأفريقي مصطفى المانع خطة إطلاق المصرف ونتائج التواصل مع دول القارة الأفريقية بشأن التأسيس.

وأكد الباعور خلال اللقاء ضرورة استمرار اللجنة في تنفيذ خطتها تحقيقا لهذا «الاستحقاق المهم للدولة الليبية والقارة الأفريقية واستعداد اللجنة للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي المزمع عقدها مطلع العام 2024»، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية.

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محطات في تأسيس بنك الاستثمار الأفريقي

وأنشأت قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في نيجيريا خلال العام 2008 مصرف الاستثمار الأفريقي، وتقرر أن تكون ليبيا مقرا له برأس مال يقدر بنحو 25 مليار دولار.

وقرر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة تشكيل لجنة تأسيسية للمصرف لتفعيل قرار إنشاء البنك وذلك لـ«أهمية هذه المؤسسة الاقتصادية الأفريقية، وأن تتولى ليبيا مبادرة التأسيس».

وفي أكتوبر الماضي، أعلن المانع أن اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي حصلت على مصادقة ست دول أفريقية لتكون عضوة في المصرف، دون تسميتها.