المانع: 6 دول توافق على عضوية بنك الاستثمار الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، مصطفى المانع، أن اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي حصلت على مصادقة 6 دول أفريقية لتكون عضوة في البنك، دون تسميتها.

وأوضح المانع، عقب الاجتماع العادي الثالث للجنة، أن الموافقات جرت بالتنسيق مع وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مضيفا أن العمل جارٍ للتنسيق مع باقي الدول الأفريقية، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا» اليوم الأحد.

وخصص الاجتماع لمناقشة إستراتيجية التصديق على الاتفاقية المنشئة بنك الاستثمار الأفريقي، والمعدَّة من المكتب الاستشاري الدولي kpmg بدعوة من مفوضية الاتحاد الأفريقي، لتعزيز ضمان إنشاء البنك.

هل تتمكن ليبيا من إخراج فكرة بنك الاستثمار الأفريقي للنور؟

كما استعرض المجتمعون تقرير الرئيس المناصر للمؤسسات المالية بالاتحاد الأفريقي الرئيس الغاني في دورته الـ36، التي عقدت في أديس أبابا الإثيوبية فبراير الماضي.

وأنشأت قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في نيجيريا خلال العام 2008 بنك الاستثمار الأفريقي، وتقرر أن تكون ليبيا مقرا له.

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مبادرة ليبية لتأسيس بنك الاستثمار الأفريقي

وفي وقت سابق، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة تأسيسية للبنك، لتفعيل قرار إنشاء البنك وذلك لـ«أهمية هذه المؤسسة الاقتصادية الأفريقية، وأن تتولى ليبيا مبادرة التأسيس».

وأشاد غالبية رؤساء الدول الأفريقية بمبادرة الدبيبة لتفعيل قرار الاتحاد الأفريقي الصادر في العام 2008، التي يؤكد عودة ليبيا لدورها القاري.

الاجتماع الثالث للجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي. (منصة حكومتنا)