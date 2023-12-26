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هجوم مسلح على منزل شرطي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 02:49 مساء
هجوم مسلح على منزل شرطي في سرت
إطلاق نار على سيارة شرطي في سرت، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
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أعلنت مديرية أمن سرت شن مجهولين هجوم مسلح على منزل ضابط صف في محاولة لاقتحامه؛ ما تسبب في فرار أهله وتضرر سيارته.

وقالت المديرية في بيان، إن منزل ضابط الصف محمد مفتاح جابر تعرض لهجوم مسلح استخدمت فيه بندقيتا «كلاشنكوف»، ما تسبب في أضرار مادية بالمنزل، فضلًا عن إطلاق النار على سيارته والرماية العشوائية على المنزل وأبوابه ما تسبب في هلع الأسرة وفرارها.

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وبعد الحادث التقى مدير أمن سرت برئيس وأعضاء مكتب التحري التابع لديوان المديرية للرفع من وتيرة العمل الأمني، وقال إن «اليد الضاربة من حديد لم تستخدم بعد»، لافتًا إلى أن إدارة المديرية تركت سابقا كثير التسويات للنسيج الاجتماعي للعمل على احتضان وإرجاع المغرر بهم ... إلا أن هذه أفعال لا ينفع بعدها ندم».

إطلاق نار على سيارة شرطي في سرت، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
إطلاق نار على سيارة شرطي في سرت، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
فوارغ طلقات نارية أطلقت على منزل وسيارة شرطي في سرت، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
فوارغ طلقات نارية أطلقت على منزل وسيارة شرطي في سرت، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
إطلاق نار على سيارة شرطي في سرت، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
إطلاق نار على سيارة شرطي في سرت، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
مدير أمن سرت يجتمع مع مسؤولي المديرية، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
مدير أمن سرت يجتمع مع مسؤولي المديرية، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن سرت)
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