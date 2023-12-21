المنفي والكوني يشهدان تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة 34 لمنتسبي جهاز المخابرات العامة، وذلك بمدينة طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وحضر الحفل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود أعبيد، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري، وعدد من المسؤولين بالأجهزة الأمنية والعسكرية.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاحتفالية تخللها «عروض عسكرية للخريجين قدموا خلالها عينات من الفنون القتالية والأمنية في ضبط الخارجين عن القانون، وتحصين الجبهة الداخلية والتصدي للأنشطة المعادية التي تستهدف الهوية الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع الليبي».

حقل تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

حقل تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

حقل تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

حقل تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

حقل تخريج الدفعة 34 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)