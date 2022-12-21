المنفي واللافي والدبيبة يشهدون حفل تخريج الدفعة 32 لمنتسبي جهاز المخابرات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس وعضو المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي وعبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة 32 من منتسبي جهاز المخابرات العامة.

وحضر الحفل الذي أقيم في العاصمة طرابلس، كل من وزير المالية خالد المبروك، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة، الفريق أول حسين محمد العائب، وعدد كبير من ضباط وضباط صف الجهاز.

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المنفي يشيد بجهود العاملين بجهاز المخابرات العامة

وأشاد المنفي في كلمته بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بجهاز المخابرات العامة في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، مؤكدا أن الجهاز «من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا».

كما أكد الدبيبة في كلمته أهمية تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي ترفع كفاءة عناصر جهاز المخابرات العامة وتضخّ فيه دماء جديدة يكون ولاؤها لله ثم الوطن، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

حفل تخريج الدفعة 32 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

حفل تخريج الدفعة 32 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

حفل تخريج الدفعة 32 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

حفل تخريج الدفعة 32 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

حفل تخريج الدفعة 32 من منتسبي جهاز المخابرات العامة في طرابلس، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)