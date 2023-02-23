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المنفي يزور جهاز المخابرات العامة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 23 فبراير 2023, 01:02 مساء
المنفي يزور جهاز المخابرات العامة
المنفي خلال لقائه العائب في جهاز المخابرات، 23 فبراير 2023، (المجلس الرئاسي)
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زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جهاز المخابرات العامة اليوم الخميس.

واستقبل المنفي رئيس الجهاز فريق أول حسين العائب، رفقة مدراء الإدارات والمكاتب برئاسة الجهاز.

المنفي يتابع سير العمل في جهاز المخابرات
واطلع المنفي على سير العمل بالجهاز، معتبرا أن المخابرات من المؤسسات الأمنية المهمة التي «حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا».

- المنفي يشارك في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية بزليتن

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الجهاز، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

المنفي خلال تفقده الجهاز.
المنفي خلال تفقده الجهاز.
المنفي خلال تفقده الجهاز.
المنفي خلال تفقده الجهاز.
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