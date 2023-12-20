الدبيبة يبحث مع القوي دعم السلطة القضائية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي ضرورة التعاون بين المجلس ووزارة العدل من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها للقيام بدورها لضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي قوي.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء في مقر مجلس القضاء بحضور نائب رئيس المجلس المستشار الصديق الصور ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

توحيد جهود دعم السلطة القضائية

وأكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود لدعم السلطة القضائية، وتنسيق الجهود بينهما لضمان المخرجات التي ستلتحق بالسلك القضائي.

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وأعرب الدبيبة عن مساندته للمعهد العالي للقضاء، وتوفير الإمكانات اللازمة له، وكذلك السلطات القضائية كافة، بهدف توفير بيئة تناسب العناصر القضائية.

واتُّفق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.