نحو إنشاء بوابة إلكترونية «تونسية - ليبية» لتسهيل التبادل التجاري

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلن مركز ترقية الصادرات التونسي أنه سيجرى إنشاء بوابة إلكترونية مع ليبيا، لتسهيل المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

بينما يزور وفد ليبي من غرفة الصناعة والتجارة ببنغازي تونس في إطار زيارة عمل، للترويج للقاءات المهنية والمعارض التجارية المحلية.

وقد شهد اليوم الأول من الزيارة، التي بدأها الوفد الليبي أمس الإثنين، لقاءات مع ممثّلين عن غرفة التجارة والصناعة بتونس، تميّزت بالتفاعل البناء والحوار المثمر، حسب بيان للمركز الحكومي.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وليبيا

وتركّزت المحادثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وليبيا، مع تأكيد الأوجه المشتركة، التاريخية والثقافية والاجتماعية، بين الشعبين. وشدد الجانبان على أهمية دعم النسيج الاقتصادي التونسي في المناطق الشرقية من ليبيا، وتوفير الفرص الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين من تونس في مجالات: الصناعة والفلاحة والتجارة والمؤسسات الاستشفائية. وجرت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن تونس تُعَدُّ القبلة الاستشفائية الأولى لليبيين. بينما ذكّر الجانب الليبي بأن المستثمرين الأجانب في ليبيا يتمتعون بإعفاء كلي من الالتزامات المالية والضريبية.

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وعبّر الوفد الليبي عن تطلع الغرفة إلى رفع سقف التعاون، داعيًا إلى المزيد من دعم الشراكات بين المؤسسات التونسية والليبية، ومنوها بجودة المنتجات التونسية وتنافسيتها. كما أعرب الوفد عن الرغبة في استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية التونسية، للمشاركة في تظاهرة تجارية كبرى في بنغازي خلال العام 2024.

مساعٍ لإنشاء بوابة إلكترونية تونسية - ليبية

كما كشفت غرفة الصناعة والتجارة التونسية المساعي الجارية لإنشاء بوابة إلكترونية تونسية - ليبية، لتسهيل التواصل والتبادل التجاري بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

يقود الوفد الليبي في هذه العملية الترويجية، التي تأتي بالتنسيق مع مكتب مركز النهوض بالصادرات في ليبيا، كل من رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة صالح المبروك العبيدي، والمنسق العام مستشار الغرفة التجارية صلاح محمود العمروني.

ويشمل برنامج الوفد الليبي في تونس، الذي سيستمر أسبوعا، زيارة غرفة التجارة والصناعة للوسط، وغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وغرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي، وذلك بهدف تدعيم العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

لقاء وفد غرفة التجارة والصناعة والزرعة بنغازي مع مسؤولي بمركز ترقية الصادرات في تونس. (مركز ترقية الصادرات التونسي)

لقاء وفد غرفة التجارة والصناعة والزرعة بنغازي مع مسؤولي بمركز ترقية الصادرات في تونس. (مركز ترقية الصادرات التونسي)