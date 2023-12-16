نقاش حول حل مشاكل الليبيين الموفدين للعلاج في تونس وتسهيل انتقالهم

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت اللجنة الليبية التونسية المشتركة مشاكل المرضى الليبيين الموفدين للعلاج بتونس، وتسهيل إجراءات عبورهم عبر المنفذ البري والجوي.

وجرى بحث المسألة ضمن ورشة عمل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، فيما قال الممثل الصحي للسفارة الليبية بتونس محمد الرماح إن اللجنة ناقشت رفع العراقيل في المعابر الحدودية البرية والجوية.

نقاش ليبي تونسي لتحسين النقل الطبي

وأشار الرماح إلى النقاش حول إمكانية تعزيز بنية مجال النقل الطبي، وإنشاء نقاط صحية بجميع التجهيزات الطبية، حسبما نقلت منصة «حكومتنا» اليوم السبت.

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كما أكد الاتفاق على إحداث منظومة مشتركة بين الجانبين في المعبرين البري والجوي، تضم بيانات المريض كاملة، ليستقبله الجانب التونسي بسلاسة دون تأخير، مراعاةً لحالته الصحية.