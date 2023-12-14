النيابة العامة تكشف واقعة اختلاس نحو 4.9 مليون دينار بقطاع الصحة في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس مفوض مالي بشركة توريد معدات ومستلزمات طبية، لتعاونه مع أحد قادة قطاع الصحة في بلدية زوارة لاختلاس 4 ملايين و870 ألف دينار مقابل توريدات وهمية.

وأفاد بيان، نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بفحص النيابة وثائق مالية تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية لمصلحة قطاع الصحة في بلدية زوارة.

وتبين لسلطات التحقيق أن مفوض الشركة تعاون مع أحد قادة قطاع الصحة على وضع وثائق مزورة تفيد بتسلُّم المعدات والمستلزمات دون توريدها.

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النيابة قالت إن الواقعة أسفرت عن الاستيلاء على 4 ملايين و870 ألف دينار جرى استخدامها في شراء عقارات بمدينة طرابلس، وانتهى التحقيق بحبس مفوض الشركة احتياطيًا على ذمة القضية، وإصدار أمر ضبط وإحضار من أسهم في ارتكاب الواقعة.