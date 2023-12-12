إحالة فروق زيادة شهرين من معاشات المتقاعدين إلى المصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي إحالة قيمة فروق زيادة معاشات المتقاعدين عن يناير وفبراير للعام 2022 إلى حساباتهم المصرفية.

وأوضح مدير الصندوق، في خطاب وجهه إلى المتقاعدين، أن تأخير صرف الفروق يرجع إلى العمل على توفير التغطية المالية اللازمة، وطمأنهم بالعمل على توفير التغطية المالية المطلوبة لصرف باقي فروق الزيادة.

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وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من 450 إلى 900 دينار، إلى جانب تأسيس صندوق التأمين الصحي، ليقدم ست خدمات علاجية إلى مليونين من أسر المتقاعدين.