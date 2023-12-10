شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على آخر التطورات بشأن المنخفض الجوي الذي بلغ ذروته على طرابلس وضواحيها وبعض مناطق الجبل، بالإضافة إلى الجهود المصاحبة لعملية شفط المياه ومعالجة تبعات الأمطار الغزيرة خاصة على البنية التحتية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، إن جميع الإدارات المعنية كانت مستعدة للتعامل مع تبعات المنخفض الجوي، لافتًا إلى أن الاستجابات الطارئة جرى التعامل معها بنسبة 100%.

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وأضاف أن العمل لا يزال مستمرًا للتعامل مع كميات المياه الراكدة، وتلقي البلاغات من المواطنين للتعامل مع المختنقات، منوهًا بأن الصعوبات التي تواجههم تتمثل في قلة الدعم والإمكانات، خاصة أن آخر المعدات الموردة لصالح الشركة تعود للعام 2013، متحدثًا أيضًا عن البينة التحتية قديمة المنشأ، والتوصيلات غير القانونية، وتفريغ حمولات السيارات بمسارات تصريف المياه.

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