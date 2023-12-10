«الأرصاد» يعلن استقرار حالة الطقس في هذا الموعد

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستقر الطقس بدءا من يوم بعد غد الثلاثاء في كامل ربوع ليبيا، وفق بيان صادر عنه اليوم الأحد.



تقلبات جوية

وتمر البلاد بتقلبات جوية، إذ هطلت كميات أمطار جيدة إلى غزيرة، أمس، علي مناطق الشمال الغربي نتيجة التقلبات الجوية، وتراوحت بين 40 و85 ملليمترا علي بعض مناطق الساحل الغربي، ومرتفعات الجبل الغربي.

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التقلبات الجوية دفعت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى إعلان اليوم الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة. في حين منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها اليوم الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار متفرقة، اليوم الأحد، على مناطق شمال غرب ليبيا، خاصة الساحلية (من مصراتة إلى سرت)، لليوم الثاني على التوالي، على أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع تدريجيا من مساء اليوم علي معظم هذه المناطق.

رياح نشطة على ليبيا

وستكون فرصة الأمطار جيدة بداية من هذه الليلة وغدا الإثنين علي مناطق الشمال الشرقي، وقد تكون غزيرة أحيانا، خاصة على مناطق الخليج إلى بنغازي، والمرج، والدواخل، والجبل الأخضر حتى أقصي الساحل الشرقي، ما قد يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. ومن المتوقع هبوب رياح نشطة، تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلو مترا/ساعة.