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انطلاق التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» جنوب ترهونة بحضور وفود دول «5+5 دفاع»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 10:58 مساء
انطلاق التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» جنوب ترهونة بحضور وفود دول «5+5 دفاع»
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (اللواء 44 قتال)
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انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب مدينة ترهونة، وذلك بمشاركة عدد من وحدات الجيش التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس، وحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في مبادرة «5+5 دفاع»، بحسب ما أعلن اللواء 44 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية عبر صفحته على «فيسبوك».

وشارك في تنفيذ فعاليات التمرين التعبوي الذي يحاكي مكافحة الإرهاب من وحدات الجيش الليبي كل من: اللواء 444 قتال، ورئاسة أركان القوات البرية، وقوة مكافحة الارهاب، وإدارة القوات الخاصة، وإدارة الهندسة العسكرية، وإدارة المخابرة، وفق مكتب الإعلام في المنطقة العسكرية الساحل الغربي.

أهداف التمرين التعبوي
وقال اللواء 444 قتال، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إن التمرين التعبوي «يأتي ضمن التعاون المشترك بين دول (5+5 دفاع) في إطار رفع الروح القتالية لوحدات الجيش الليبي».

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وأضاف مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي أن التمرين التعبوي استهدف «تنفيذ فرضية تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات للجماعات الإرهابية، والتخطيط والتدريب من أجل تطوير مهارات الأفراد المكلفين، ورفع مستوى جاهزية الوحدات، وبيان مدى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة المشاركة، لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات والتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، وتدريب الضباط والقياديين على كيفية التعامل مع العناصر الإرهابية».

حضرت فعاليات التمرين التعبوي وفود عسكرية ممثلين عن خمس دول أوروبية، هي: فرنسا ومالطا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ممثلين عن دول المغرب العربي: المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

كما حضر الفعاليات معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح الدين النمروش، ورؤساء الأركان النوعية، وآمرو المناطق العسكرية، ومديرو الإدارات، وعدد من ضباط الجيش الليبي.

التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (اللواء 44 قتال)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (اللواء 44 قتال)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (اللواء 44 قتال)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (اللواء 44 قتال)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة. الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
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