النهر الصناعي: المياه ستصل الرجبان الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، أحمد الديب، أن مياه النهر الصناعي ستصل مدينة الرجبان الأسبوع المقبل، بعد استكمال أعمال التعبئة.

جاء ذلك في تصريح نقلته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على «فيسبوك»، التي قالت إن الفرق الفنية للجهاز تواصل العمل، لتغذية مدينتي جادو والرحيبات بمياه النهر الصناعي.

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مياه النهر الصناعي في الرجبان للمرة الأولى

ومنذ مد منظومة النهر الصناعي في سائر أنحاء ليبيا، لم تصل خطوط إمدادات المياه إلى مدينة الرجبان، وغيرها من مدن الجبل الغربي (جبل نفوسة).

وأول من أمس الإثنين، أعلن جهاز النهر الصناعي «بدء الاختبارات التشغيلية للخط الممتد من خزان أبوزيان باتجاه الرجبان، والاستمرار في استكمال تغذية المناطق الواقعة في نهاية الخط، وهي جادو والرحيبات».

وفي نوفمبر الماضي، تعهدت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة في النهر الصناعي بتعبئة الخط الرئيسي بالمياه، وفتح الصمامات لتغذية مدينة الرجبان في الجبل الغربي حسب الجدول المُعد لذلك.