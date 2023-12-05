وصول 3 شحنات من المعدات الكهربائية والبطاريات إلى ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 3 شحنات من المعدات الكهربائية والبطاريات إلى ميناء مصراتة البحري، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه الشحنات خاصة بمحطتي أوباري والزويتينة.

وأضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الشحنات موردة من شركة «الجيك» ضمن عقود صيانة طويلة الأجل لتطوير محطات التوليد المنتشرة في أنحاء البلاد.

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وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم الشبكة الكهربائية ولضمان سير عمل وحدات التوليد بالكفاءة المطلوبة.

وصول 3 شحنات من المعدات الكهربائية والبطاريات إلى ميناء مصراتة، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول 3 شحنات من المعدات الكهربائية والبطاريات إلى ميناء مصراتة، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول 3 شحنات من المعدات الكهربائية والبطاريات إلى ميناء مصراتة، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)