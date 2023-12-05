تسليم مدرسة جديدة في براك الشاطئ تضم 20 فصلا

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مراقبة التعليم في براك الشاطئ مدرسة جديدة تستوعب 1200 طالب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ضمن مشروع «مدارس المستقبل» الذي أطلقته حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لإنشاء 1500 مدرسة نموذجية في كافة أنحاء ليبيا.

وأفادت منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، بأن مراقبة التربية والتعليم ببلدية براك الشاطئ تسلمت مدرسة جديدة مكونة من 20 فصلاً، ومكاتب إدارية وخدمية، و3 معامل دراسية.

- حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري

وفي 6 نوفمبر المنقضي، أعلن مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم تاكيته أن الجهاز أكمل تنفيذ 125 مدرسة، وسيسلم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري، ضمن 393 مدرسة توقف تنفيذها منذ سنوات طويلة.