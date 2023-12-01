تخصيص قطعة أرض في سرت لبناء مقر لصندوق التأمين الصحي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت بلدية سرت تخصيص قطعة أرض بمساحة 500 متر مربع في محلة خليج سرت لمصلحة صندوق التأمين الصحي، لبناء مقر له.

جاء ذلك خلال لقاء عميد المجلس البلدي بسرت مختار المعداني، أمس الخميس، مدير مكتب الاستثمار والمشروعات بالصندوق عبدالعزيز النعمي، ومنسق الصندوق في سرت عبدالناصر لعيمش، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بسرت عبدالسلام عون، ومدير مصلحة أملاك الدولة في سرت فضيل الصداعي، ومختار محلة خليج سرت علي لعيمش، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات تتعلق بالتأمين الصحي للمتقاعدين، والخدمات التى يقدمها لهم صندوق التأمين الصحي.