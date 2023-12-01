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الدبيبة يوجه بإدخال بند الإنارة في مشروعات الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 10:17 صباحا
الدبيبة يوجه بإدخال بند الإنارة في مشروعات الطريق الساحلي
اجتماع الدبيبة لمتابعة المشروعات المنفذة في الطريق الساحلي، 30 نوفمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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وجّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بإدخال بند الإنارة ضمن المشروعات التي تنفذ في الطريق الساحلي حاليا، وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء، مع الالتزام بالجدول الزمني المعتمد للأعمال.

جاء ذلك خلال متابعته أمس الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي «إمساعد - طبرق - درنة» بطول 170 كيلومترا، المنفذ من شركة قاصد خير المصرية، وطريق «أجدابيا - البريقة» بطول 80 كيلومترا، ومشروع صيانة الطريق الساحلي المزدوج «تاورغاء - طرابلس» بطول 200 كيلومتر، ومشروع صيانة الطريق الساحلي «جنزور ـ رأس اجدير» بطول 170 كيلومترا، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

تنفيذ ازدواج طريق «امساعد - طبرق - درنة» خلال 23 شهرا
وقدم مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، عرضا ضوئيا يبيّن استكمال تجهيز الموقع بطريق «امساعد - طبرق - درنة»، وتوفير التجهيزات اللازمة كافة لانطلاق العمل بالمشروع، وتهيئة ما يزيد على 40 كيلومترا بنهاية يوم العمل أمس، مشيرا إلى أن المشروع سيُنفّذ خلال 23 شهرا.

استمرار العمل في صيانة القاطع الشرقي بالطريق الساحلي (فيديو)
الدبيبة يزور مواقع صيانة الطريق الساحلي

واستعرض مدير مشروع صيانة الطريق الساحلي بالقاطع الشرقي «تاورغاء - طرابلس» سير العمل بالمشروع المستمر على ستة قطاعات، بتنفيذ شركات وطنية، بعرض 13 مترا، مؤكدا البدء الفعلي بالتنفيذ بعد معالجة جميع العوائق من خطوط الكهرباء، والصرف الصحي، ونسب الإنجاز تعتبر إيجابية.

كما تحدث مدير المشروع صيانة الطريق الساحلي بالقاطع الغربي «جنزور - رأس اجدير» عن سير عمل المشروع المقسّم على ستة قطاعات بتنفيذ ثلاث شركات محلية وثلاث شركات تونسية متخصصة في مجال الطرق، موضحا أن قطاع «مفترق مستشفى صبراتة - مدخل زوارة» يعتبر الأكثر إنجازا، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 77% بطول 27 كلم، والمنفّذ من شركة المبروك التونسية، والمستهدف إنجازه خلال 30 يوما.

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