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الصين تؤكد استعداد شركاتها لاستكمال المشاريع المتوقفة بقطاع المواصلات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 05:08 مساء
الصين تؤكد استعداد شركاتها لاستكمال المشاريع المتوقفة بقطاع المواصلات في ليبيا
لقاء الشهوبي مع القائم بالأعمال الصيني والوفد المرافق له، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)
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أكدت الصين استعداد شركاتها للعودة إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة التي تعاقدت عليها في قطاع المواصلات خلال السنوات السابقة، بحسب وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

جاء التأكيد الصيني على لسان القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء، مع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي بمقر الوزارة في طرابلس.

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشهوبي أشاد في مستهل اللقاء بعمق العلاقات بين ليبيا والصين في جميع المجالات، وذلك بعد ترحيبه بالوفد الدبلوماسي الصيني.

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وأوضحت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله «مراجعة بنود الاجتماع الأول الذي عُقِد مع القائم بالأعمال السابق للصين في ليبيا خلال نوفمبر 2021»، مشيرة إلى أن القائم بالأعمال الحالي «ليو جيان أكد استعدادهم لاستكمال المشاريع المتوقفة المتعاقدين عليها منذ زمن في مجال المواصلات والنقل».

دعوة الشركات الصينية للعودة إلى ليبيا
وأضافت أن ذلك يأتي بعد دعوة الشهوبي للشركات الصينية من أجل العودة إلى ليبيا لاستكمال المشروعات المتوقفة والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، والتوسُّع في فتح مجال التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء الوفد المرافق للقائم بالأعمال الصيني الذي ضم السكرتير الثالث بالسفارة ماجيان غو وعددًا من المسؤولين بالسفارة، إلى جانب وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، ومدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي نوري فاضل الكاسح، ورئيس قسم بإدارة آسيا وأستراليا عيسى عبدالهادي رمضان، ومدير مكتب التعاون الفني بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم، ومستشار العلاقات الدولية بمكتب الوزير علي الصيد القمودي.

لقاء الشهوبي مع القائم بالأعمال الصيني والوفد المرافق له، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)
لقاء الشهوبي مع القائم بالأعمال الصيني والوفد المرافق له، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)
لقاء الشهوبي مع القائم بالأعمال الصيني والوفد المرافق له، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)
لقاء الشهوبي مع القائم بالأعمال الصيني والوفد المرافق له، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)
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