الرئيس الصيني يربط استئناف عمل الشركات الصينية بالاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ربط الرئيس الصيني شين جين بينغ، استئناف الشركات الصينية لأعمالها في ليبيا بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن، وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت.

وخلال اللقاء، الذي جرى على هامش القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، استعرض الرئيسان مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن «تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدمًا في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أمس الجمعة، عبّر المنفي عن طموح ليبيا في أن «تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي، ويناسب أهمية العلاقة بين البلدين، من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها، ووحدة أراضيها، الأمر الذي سيؤدي إلى ما نطمح إليه ودوران عجلة التنمية، وعودة الشركات الصينية إلى العمل في مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني، التي انطلقت العام 2010، وتوقفت بسبب التغيير السياسي وحالة عدم الاستقرار التي لا تزال تشهدها البلاد».