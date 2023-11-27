الشهوبي يأذن بطرح مشروع صيانة طريق زويلة - تمسة في مناقصة محدودة

القاهرة - بوابة الوسط

أذن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات التابع للوزارة بطرح مشروع صيانة طريق زويلة - تمسة بطول 77 كم «في مناقصة محدودة»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقائه بديوان وزارة المواصلات في طرابلس، اليوم الإثنين، مع عميد بلدية زويلة وأعيان وحكماء منطقة تمسة، وذلك لمناقشة احتياجات قطاع المواصلات في البلدية.

وبحسب وزارة المواصلات فإن الشهوبي طالب جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لطرح مشروع الطريق الواقع في بلدية زويلة «وفقا للائحة الإدارية السارية وذلك لتخفيف معاناة السكان ولخدمتهم».

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وأوضحت الوزارة أن لقاء الشهوبي مع عميد بلدية زويلة وأعيان منطقة تمسة تناول حاجة البلدية والمنطقة لشبكة متجددة من الطرق وصيانة المتوفر منها لخدمة مصالح أهالي المنطقة، كما جرى بحث سبل إيجاد حل للمعوقات والمختنقات داخل البلدية.

وأكد الشهوبي لمحاوريه على متابعة وزارة المواصلات للظروف الصعبة التي تعاني منها بلدية زويلة ومنطقة تمسة جراء تهالك وسوء شبكة الطرق داخل المدينة وخارجها.

لقاء الشهوبي مع عميد بلدية زويلة وأعيان وحكماء منطقة تمسة، الإثنين 27 نوفمبر 2023. (وزارة المواصلات)