الشهوبي يبحث تنفيذ عدد من الطرق في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الشهوبي، مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية المعوقات والمشكلات الفنية التي تواجه سير عمل المشروعات في البلديات.

- الشهوبي يبحث تنفيذ طريق «الجغبوب - طبرق»

- تواصل أعمال رصف طريق العزيزية - نالوت

وناقش الاجتماع صيانة جسر وادي الكوف، والاستعجال في تنفيذ طريق جرجار أمه ببلدية ساحل الجبل، بالإضافة إلى طريقي «سوسة - الحمامة» و«تاكنس - المرج»، وسير عمل المشروعات ببلدية توكرة.

مشروعات في جغبوب

في يونيو الماضي، بحث محمد الشهوبي مع رئيس الفرع البلدي في الجغبوب وأعيان وحكماء المدينة تنفيذ طريق يربط بينها وبين طبرق بطول 280 كيلو مترا.

وناقش المجتمعون خطوات معالجة مشكلات البنية التحتية في المدينة، بالإضافة إلى حجم تنفيذ المشروعات التنموية بها.