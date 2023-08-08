بينها أجدابيا.. الشهوبي يبحث تأخر مشروعات الطرق بجالو وتازربو

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة في طرابلس، عميدي بلديتي جالو وتازربو لبحث استفسارهما بشأن تأخر مشروعات الطرق والمواصلات في البلديتين الواقعتين بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الدولة.

وتمحور اللقاء، حول تأخر تنفيذ طريق أجدابيا – جالو، وكذلك المعوقات والمختنقات الجارية داخل بلدية تازربو، وحاجتها لمهبط طيران خاص بالإسعاف الطائر، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأعرب عميد بلدية جالو، عبدالباسط بازاما، عن أمله في دخول 17 مشروعًا تتبع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومصلحة الطرق والجسور ضمن خطة التنفيذ المرتقبة للوزارة، مناشدًا الشهوبي التعجيل بصيانة طريق جالو – الكفرة المتهالك مراعاة لحاجة المواطنين للطريق.

وتعهد الشهوبي بالعمل على جلب التمويل اللازم لصيانة طريق أجدابيا- الكفرة وتسهيل حركة المواطنين، وعقد لقاء مع الشركة المتعاقد معها لتنفيذ طريق أجدابيا- جالو، للتعجيل في مباشرة تنفيذه خلال العام الجاري.

وناقش رئيس بلدية تازربو المعوقات والمختنقات الجارية داخل بلدية تازربو، وحاجتها لمهبط طيران خاص بالإسعاف الطائر.