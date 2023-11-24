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عون يتهم شركات النفط الكبرى باستغلال عدم الاستقرار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 05:50 مساء
عون يتهم شركات النفط الكبرى باستغلال عدم الاستقرار السياسي في ليبيا
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون. (أرشيفية: وزارة النفط)
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اتهم وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد عون، شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا باستغلال عدم الاستقرار السياسي في البلاد لتأخير خططها التنموية.

وقال في مقابلة مع «ستاندرد آند بورز بلاتس»: «معظم شركات النفط العالمية التزمت بمشاريع محددة، وحتى الآن للأسف لم تتصرف كما ينبغي».

في وقت سابق من هذا العام، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بيانا قالت فيه إن شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شركتا بريتيش بتروليوم البريطانية وإيني الإيطالية، رفعت حالة القوة القاهرة المعلنة عن عملياتها في ليبيا، وعادت فعليا إلى البلاد».

شركات النفط تحاول استغلال مشكلات ليبيا الأمنية
وقالت المؤسسة حينها إن الشركات العالمية أخطرتها بنيتها استئناف التزاماتها التعاقدية مع شركة النفط الليبية الحكومية. لكن عون يتهم الشركات نفسها بمحاولة استغلال المشاكل الأمنية في ليبيا للتفاوض على شروط تعاقدية أفضل، وهي ليست في عجلة من أمرها لاستئناف إنتاج النفط والغاز.

هل تحول ليبيا النفط إلى سلاح بسبب «إسرائيل»؟ عون يجيب

وفي أواخر العام الماضي، دعت ليبيا الشركات الكبرى إلى العودة إلى حقول النفط والغاز لديها، ثم، في وقت سابق من هذا العام، استعدت ليبيا لإطلاق أول مناقصة للنفط والغاز منذ 17 عاما مع تحسن الوضع بما يكفي للسماح لها بزيادة إنتاج النفط إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا، والاحتفاظ به عند هذا المستوى معظم العام.

إطلاق مناقصة للنفط والغاز العام المقبل
وستُعقد المناقصة في العام 2024، ومن المفترض أن تساعد ليبيا في الاقتراب من هدفها المتمثل في إنتاج مليوني برميل يوميًا من النفط بحلول العام 2026. ووفقًا لغرفة الطاقة الأفريقية، تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لليبيا 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2024، لكن طرابلس تصر على أنها تستطيع زيادة الانتاج إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في سنتين إلى ثلاث سنوات.

وتنتج ليبيا حاليا نحو 1.24 مليون برميل يوميا، وفقا لمؤسسة النفط. وحتى الآن هذا العام، بلغ الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميًا مع انقطاعات بسبب الاحتجاجات، وإغلاق الحقول نادراً مقارنة بالسنوات السابقة.

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