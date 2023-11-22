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أبوهيسة يطالب بالبحث عن مستثمر جاد لإحياء شركة الجرارات والمستلزمات الزراعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:47 مساء
أبوهيسة يطالب بالبحث عن مستثمر جاد لإحياء شركة الجرارات والمستلزمات الزراعية
اجتماع أبوهيسة مع مجلس إدارة الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023. (وزارة الصناعة والمعادن)
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طالب وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أحمد أبوهيسة، مجلس إدارة الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية بالبحث عن مستثمر جاد، لإعادة إحياء الشركة، آملا أن تعود إلى نشاطها بداية العام المقبل، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد أبوهيسة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة عثمان الحوات، وأعضاء مجلس الإدارة: فرج محمد بلعيد وخالد الكموشي وعبدالكريم معتوق، ومدير عام الشركة ميلود فرج العجيلي.

أهمية شركة الجرارات والمستلزمات الزراعية
ونوه أبوهيسة خلال الاجتماع إلى «خصوصية الشركة وأهميتها للنهوض بالتنمية الصناعية والتنمية الزراعية على حد سواء، لأهمية الجرارات ومستلزماتها لقطاع الزراعة، وكذلك في الشق التجاري الذي خوله لها القانون والنظام الأساسي، المتمثل بأحقيتها في تجارة وتسويق الأسمدة والبذور الزراعية والمضخات الزراعية بأنواعها، ما من شأنه خلق نشاط للشركة، والنهوض بها من جديد».

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وأضافت الوزارة أن أبوهيسة «أشار إلى أنه لا مجال لإعادة النشاط إلا بالبحث عن مستثمر جاد، للدخول في شراكة استثمارية مع الشركة»، مؤكدا أن «هناك إقبالا من قِبل المستثمرين للدخول في شراكة مع الشركة».

طرح شركة الجرارات على شريك أجنبي
ووجه أبوهيسة إدارة الشركة بـ«ضرورة اتباع مبدأ المصداقية والشفافية في اختيار المستثمر المناسب، والمباشرة في إعادة الحياة للشركة، وتشغيل خطوط إنتاجها، وضرورة التواصل مع الشريك الأجنبي، ووضعه في الصورة من حيث طرح الشركة للاستثمار، وإمكانية مشاركته في منح الشركة دورة تشغيلية لعدد ما بين 200 - 500 جرار (مفككات)، وقطع غيار ومستلزمات زراعية ثقيلة».

وأشاد أبوهيسة، في ختام الاجتماع، بمجلس إدارة الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة ومديرها العام، متمنيا أن تكون بداية السنة القادمة موعد عودة نشاط الشركة المعتاد.

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