اقعيم يعلن انتهاء أعمال لجنة حصر الأجانب وتعويض متضرري «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال لجنة حصر الأجانب وتعويض المتضررين جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في 10 سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأوضح اقعيم، في بيان، أن اللجنة سلمت إلى الحكومة تقاريرها النهائية ونتائج أعمالها وأرقام الوفيات من مختلف الجنسيات والإحصاءات التي أجريت عن طريق وزارة الخارجية ومديريات الأمن والبلديات والمحامي العام درنة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات والخطط الموضوعة حيالهم موضع التنفيذ.

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وعقدت اللجنة اجتماعها الختامي في بنغازي، الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية المفوض عبد الهادي الحويج، والمحامي العام درنة المُستشار أنور عطية، وبحضور لفيفٍ من مديري أمن المدن والمناطق المتضررة ومديري الإدارات وممثلين عن بعض الجهات ذات العلاقة.

من الاجتماع الختامي للجنة حصر الأجانب والمتضررين جراء «دانيال»، 21 نوفمبر 2023. (داخلية حماد)

من الاجتماع الختامي للجنة حصر الأجانب والمتضررين جراء «دانيال»، 21 نوفمبر 2023. (داخلية حماد)

من الاجتماع الختامي للجنة حصر الأجانب والمتضررين جراء «دانيال»، 21 نوفمبر 2023. (داخلية حماد)

من الاجتماع الختامي للجنة حصر الأجانب والمتضررين جراء «دانيال»، 21 نوفمبر 2023. (داخلية حماد)