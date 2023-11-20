شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة ملاك المحافظ الاستثمارية

القاهرة - بوابة الوسط

يستشيف برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الإثنين، عددًا من ملاك والقائمين على حراك المحافظ الاستثمارية والمنسبين لصندوق الإنماء الاقتصادي، لمناقشة تطورات الملف المجمد منذ سنوات.

ومساء السبت الماضي، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة آلية ضمان حقوق أصحاب المحافظة الاستثمارية، وذلك خلال لقائه لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2023، لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية.

وأفاد بيان نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك» بأن اللقاء بحث الحلول والمقترحات المناسبة بما يضمن المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب المحافظ، وضرورة إعطاء أصحاب المحافظ حقوقهم كاملة.

وأول أمس السبت، طالب ملاك المحافظ الاستثمارية بمدينة المرج وضواحيها في بيان مصور بصرف العوائد المالية عن السنوات الماضية، مطالبين بإلغاء القانون رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام آنذاك والقاضي بنقل تبعية ملاك المحافظ الاستثمارية من أصحاب المعاشات التقاعدية لصندوق التقاعد وأصحاب المعاشات الأساسية لصندوق الضمان الاجتماعي.

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