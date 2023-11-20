الكوني: الانتخابات مشروع لا بديل له لضمان استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن الانتخابات مشروع لا بديل له لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا على الرغم من التحديات.

جاء ذلك في كلمته أمس الأحد بالمؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات الذي أقيم تحت شعار «الانتخابات الليبية تحديات الواقع واستشراق المستقبل»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأضاف الكوني أن الانتخابات التي يتطلع لها الليبيون طال أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة بين الأجسام السياسية، معربا عن ثقته في خروج المؤتمر الذي يضم نخبة من المفكريين والسياسيين، بنتائج تساهم في تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي من خلال الأوراق البحثية ذات القيمة العلمية العالية.

حضر انطلاق المؤتمر رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الدكتور مسعود اعبيد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، وأساتذة قانون وسياسة واقتصاد في الجامعات الليبية.