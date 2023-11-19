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إحباط إدخال كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 08:46 مساء
إحباط إدخال كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر الحدود مع تونس
كمية مخدر الحشش المضبوطة بشعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، إحباط إدخال كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر الحدود مع تونس إلى ليبيا، وذلك عن طريق فرع الجهاز في نالوت غرب البلاد.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الكمية جرى ضبطها في مكان يسمى شعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية وبإسناد أمني من جهاز دعم الاستقرار فرع نالوت وبتواجد أعضاء من إدارة الشؤون الفنية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن الكمية المضبوطة تقدر بحوالي «800 قطعة من مخدر الحشيش ما يعرف شعبيًا باسم القرصة»، مشيرًا إلى أن العملية جرى تنفيذها بعد إذن النيابة العامة عقب متابعة القضية إثر ورود معلومات إلى الجهاز بشأنها.

كمية مخدر الحشش المضبوطة بشعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
كمية مخدر الحشش المضبوطة بشعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
كمية مخدر الحشش المضبوطة بشعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
كمية مخدر الحشش المضبوطة بشعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
كمية مخدر الحشش المضبوطة بشعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
كمية مخدر الحشش المضبوطة بشعبة المرقانطي بالحدود الليبية - التونسية. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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