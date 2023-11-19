«حكومة الوحدة» تشارك في «قمة أفريقيا الزرقاء» بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الثروة البحرية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل سلطان في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر «قمة أفريقيا الزرقاء» التي أقيمت في مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقالت منظمة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المؤتمر الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية بالشراكة مع المنتدى العالمي للبحار والموسم الأزرق، يهدف إلى حماية البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق وتطوير الخطط الاستراتيچية للتنمية المستدامة.

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن وزير الثروة البحرية عادل سلطان ألقى كلمة خلال المؤتمر أكد فيها أهمية الاقتصاد الأزرق في كل أوجه الاقتصاد، مشيرًا إلى دعم ليبيا لبرامج الاقتصاد الأزرق.

وطالب سلطان جميع الدول وصنَّاع القرار بضرورة العمل جميعًا للوقوف ضد التحديات التي تواجه هذه الجهود التي بذلت لتحقيق تقدم مهم، منوهًا بأهمية التعاون بين قارتي أفريقيا وأوروبا في مجال الاقتصاد الأزرق ومحاربة تلوث البحار والمحيطات.

مشاركة وزير الثروة البحرية عادل سلطان بقمة أفريقيا الزرقاء بالمغرب. (حكومتنا)

مشاركة وزير الثروة البحرية عادل سلطان بقمة أفريقيا الزرقاء بالمغرب. (حكومتنا)