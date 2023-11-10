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اليونان يعلن عن تحقيق مستقل في غرق مهاجرين قبالة سواحله خرجوا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 نوفمبر 2023, 01:34 صباحا
اليونان يعلن عن تحقيق مستقل في غرق مهاجرين قبالة سواحله خرجوا من ليبيا
مركب هجرة قبل ساعات قليلة من غرقه قبالة سواحل اليونان، 6 يونيو 2023، (ذا غارديان)
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أعلنت اليونان بدء تحقيق مستقل في غرق قارب قبالة سواحلها يحمل مئات المهاجرين الذين انطلقوا من ليبيا يونيو الماضي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة تصريحات أمين المظالم الحكومي اليوناني، اليوم الخميس، قوله إنه أطلق تحقيقًا مستقلاً في تعامل خفر السواحل مع المأساة البحرية التي وقعت في يونيو.

خفر السواحل اليوناني يرفض إجراء تحقيق تأديبي بشأن غرق المهاجرين
وقالت الهيئة المستقلة إنها اتخذت القرار بعد «الرفض الصريح» لخفر السواحل اليوناني لبدء تحقيق تأديبي استجابة لطلبات مكتوبة من أمين المظالم. ورحب مجلس أوروبا بهذه الخطوة.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس، دنيا مياتوفيتش، أن إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما حدث، يؤدي إلى معاقبة المسؤولين. وأضافت في بيان أن «المبادرة التي اتخذها اليوم أمين المظالم اليونانية هي مساهمة مهمة للغاية في هذا الجهد».

وتجري محكمة عسكرية مختصة بالبحرية وخفر السواحل اليونانيين أيضًا تحقيقًا أوليًا في غرق السفينة الذي وقع في 14 يونيو، حيث جرى انتشال 104 ناجيًا و78 جثة .

ويُعتقد أن ما يصل إلى 750 شخصًا كانوا على متن القارب، معظمهم تحت سطح السفينة، عندما غرقت قبالة السواحل اليونانية، ما يجعلها واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها في البحر الأبيض المتوسط.

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ناجون يقاضون خفر السواحل اليوناني
وتنظر المحكمة أيضًا في دعوى قضائية رفعها 40 ناجًا يتهمون خفر السواحل بالفشل في منع غرق السفينة والخسائر في الأرواح.

وانتقد النشطاء وجماعات حقوق الإنسان بشدة خفر السواحل لتعامله مع العملية، على الرغم من أن زورق دورية رافق سفينة الصيد لساعات، وكان حاضرا عندما غرقت في المياه العميقة على بعد 75 كيلومترا (45 ميلا) قبالة جنوب غرب اليونان.

وقال خفر السواحل إن الغرق يبدو أنه جاء في أعقاب حركة جماعية للأشخاص على ظهر السفينة إلى جانب واحد، مما أدى إلى قلب سفينة الصيد المكتظة. وأضاف أن المهاجرين، الذين كانوا يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا، رفضوا في وقت سابق المساعدة.

لكن بعض الناجين قالوا إن السفينة تعثرت خلال محاولة فاشلة لقطرها، وهو ما نفاه خفر السواحل بشدة. وقال أمين المظالم إن هناك حاجة إلى «الشفافية المطلقة» بشأن كيفية تعامل السلطات اليونانية مع العملية.

اتهامات لـ«فرونتكس»
وفي 26 يوليو بدأت أمينة ديوان المظالم الأوروبي، إيميلي أورايلي، تحقيقا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الدور الذي لعبته وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتكس) في مأساة غرق المهاجرين قبالة اليونان.

ويركز التحقيق، كما نقلت مجلة «بوليتيكو» الأميركية آنذاك، على تورط «فرونتكس» في عمليات البحث والإنقاذ بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى توضيح الأحداث والقرائن المحيطة بغرق مركب «أدريانا» قبالة سواحل اليونان، والذي أسفر عن فقدان مئات المهاجرين.

في أعقاب غرق مركب الصيد الذي كان يحمل 750 مهاجرا انطلقوا من شرق ليبيا صوب إيطاليا، برزت تقارير كشفت علم «فرونتكس» المسبق بالمأساة، وكيف أنها لم تقم بدورها المنوط بها، لمنع وقوعها.

وفي 11 يوليو، توصل تحقيق أجرته جريدة «ذا غارديان» البريطانية إلى مسؤولية خفر السواحل اليوناني عن غرق المركب بعد انطلاقه من ليبيا، منتصف يونيو الماضي.

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