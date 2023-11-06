«المركزي» يفتح 351 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل طلبات فتح 183 اعتمادا مستنديا للشركات خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي إلى الثاني من نوفمبر الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات ومواد الإعمار والمقاولات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».