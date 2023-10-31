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عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 09:10 مساء
عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه
رئيس حزب ليبيا للجميع عاشور شوايل يتحدث مع قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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قال رئيس حزب ليبيا للجميع عاشور شوايل إن معلومات من عدة مصادر تفيد بانتهاء التحقيقيات في قضية رئيس المكتب السياسي للحزب فتحي البعجة وعضو الحزب طارق البشاري والناشط السياسي سراج دغمان، و«ثبت أنهم أبرياء».

وأضاف شوايل، في مداخلة مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv) مساء أمس الإثنين، أن «معلومات وصلت لذويهم ومن عدة مصادر تفيد بانتهاء التحقيقات، حيث ثبُت أنهم أبرياء وننتظر الإفراج عنهم».

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وأوضح أن الحزب «في حراك دائم منذ أول يوم، فهم أبناء أسر وعائلات وقبائل ونحاول استعمال الأسلوب الدبلوماسي»، من أجل أن تستوعب الأطراف المعنية أن الموضوع كيدي، في إشارة إلى أن عملية الاحتجاز جاءت على خلفية «تقرير قدمته موظفة مستقيلة من مركز ليبيا للدراسات الاستراتيچية والمستقبلية، تشير فيه إلى أن الثلاثة عقدوا اجتماعًا يخططون فيه لقلب النظام وإسقاط الجيش الوطني».

وأردف: «الكل يتفاعل معنا الآن.. ونتحرك على مستوى بنغازي أو المنطقة الشرقية ولم نتعداها.. كثيرون يحاولون التواصل لتصعيد الموضوع، وهناك من يريد استغلالها السياسي، ولكن لا زال لدينا أمل أن يجري الإفراج عنهم».

وفي الثاني من أكتوبر الجاري، احتجز جهاز الأمن الداخلي في بنغازي الأستاذ الجامعي فتحي البعجة ورفيقيه، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول تداعيات كارثة انهيار سدي درنة، نظمها في بنغازي مركز الدراسات الاستراتيچية والمستقبلية.

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