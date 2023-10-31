«ليبيا أفريقيا» تتلقى عرضًا للمساهمة في تطوير وتشغيل عدد من المصانع القائمة

القاهرة - بوابة الوسط

تلقت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عرضًا من وزارتي الصناعة والنفط والغاز للمساهمة في تطوير وتشغيل عدد من المصانع القائمة، قدمته لجنة مكلفة من الوزارتين خلال اجتماع عُقِد بمقر المحفظة في طرابلس أمس الإثنين.

والتقى رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، مصطفى أبوفناس، أمس رئيس وأعضاء لجنة توطين صناعة مواد ومعدات النفط المشكلة من قبل وزارتي الصناعة والنفط الغاز.

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وقالت المحفظة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لجنة توطين صناعة مواد ومعدات النفط قدمت خلال اللقاء عرضًا مرئيًا عن الأهداف المشكلة من أجلها والأعمال التي قامت وتقوم بها. واستعرضت مجموعة من المشروعات الصناعية والنفطية المقترحة بالإضافة إلى عرض المساهمة في تطوير وتشغيل عدد من المصانع القائمة.

الاستثمار في الاقتصاد الوطني

وأضافت المحفظة أن رئيس وأعضاء لجنة توطين صناعة مواد ومعدات النفط أعربوا تطلعهم إلى قيام المحفظة بالمساهمة في الاستثمار ببعض هذه المشروعات، مشيرة إلى أن رئيس مجلس إدارة المحفظة مصطفى أبوفناس أبدى استعداد المحفظة للتعاون مع اللجنة ودعمها.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها المحفظة تنفيذًا لخطة عملها بشأن إعطاء الأولوية للاستثمار في الاقتصاد الوطني، مع الاهتمام والمحافظة في الوقت ذاته بالاستثمارات في القارة الأفريقية ومعالجة ما قد يواجهها من صعوبات.