  • Alwasat News
Atwasat

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 07:20 مساء
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
الدبيبة خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بمجمع غابات النصر في طرابلس، الخميس 19 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وافق على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال العام 2022.

ورصد التقرير، الصادر عن الديوان للعام 2022 اليوم الأربعاء، إصدار الدبيبة قرارًا رقم 138 لسنة 2022م بالموافقة على تمليك 27 سيارة حديثة موديل 2021م لوزراء حكومته عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

ديوان المحاسبة: حكومة الدبيبة اشترت سيارات للوزراء من مخصصات التنمية
وأفاد التقرير بأنّ الدبيبة وافق لوزارة التخطيط على تغطية شراء السيارات من مخصصات الباب الثالث (التنمية) المُرحَّلة من السنة المالية 2021م بالمخالفة للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.

- ديوان المحاسبة: احتجاز 48.9% من نفقات التنمية في ميزانية 2022 بمصرف ليبيا المركزي
- ديوان المحاسبة: زيادة الإنفاق على المرتبات من 33 مليار دينار إلى 50.7 مليار دينار خلال عام

وأشار التقرير إلى حيلة أجريت في عملية الشراء تتمثل في تجزئة العقود للنأي بها عن رقابة الديوان المسبقة واللاحقة بالمخالفة للقانون رقم 24 لسنة 2013م المعدل للقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

وسبق أن رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2021 شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيفاو يبحث التعاون مع البنك الإسلامي لتطوير الكوادر التقنية والفنية
السيفاو يبحث التعاون مع البنك الإسلامي لتطوير الكوادر التقنية ...
«الإسعاف الطائر» يسير رحلة لإنقاذ طفل حديث الولادة في الكفرة
«الإسعاف الطائر» يسير رحلة لإنقاذ طفل حديث الولادة في الكفرة
ضبط شخصين متلبسين بسرقة منزل في بنغازي
ضبط شخصين متلبسين بسرقة منزل في بنغازي
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
السفارة الإيطالية: طائرة إضافية من المساعدات الموجهة لدرنة تصل بنغازي
السفارة الإيطالية: طائرة إضافية من المساعدات الموجهة لدرنة ......
بالصور.. عمليات استطلاع لقوات «القيادة» حول حقل الفيل النفطي
بالصور.. عمليات استطلاع لقوات «القيادة» حول حقل الفيل النفطي...
ضبط وافد بتهمة النصب في منطقة العلوص
ضبط وافد بتهمة النصب في منطقة العلوص...
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس...
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء...
المزيد