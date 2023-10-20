«الكهرباء»: صيانة محطات الجهد المتوسط في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، البدء في إجراء أعمال الصيانة المدنية لمحطات الجهد المتوسط والتوزيع بمدينة درنة.

ونفذت الأعمال دائرة الخدمات العامة درنة وشملت العزل المائي لسطح المحطات المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وفي وق سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح جهود فرقها الفنية بدائرة توزيع درنة في إعادة التيار لمناطق جديدة في المدينة. وتمكنت الفرق من شحن محطة ساسي المغزية لشارع ميزران والحي المجاور له، كما شحنت خطا هوائيا يغذي عمارة غفير المقابلة للميناء وعددا من المنازل الواقعة أمام مصرف الأمان، حسب بيان للشركة.

من أعمال الصيانة المدنية بمحطات الجهد المتوسط في درنة، 20 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة المدنية بمحطات الجهد المتوسط في درنة، 20 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)