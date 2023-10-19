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تكالة يناقش مع بن قدارة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 07:06 مساء
تكالة يناقش مع بن قدارة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج
لقاء تكالة مع بن قدارة، الخميس 19 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خطة المؤسسة لرفع الإنتاج من الخام والمشتقات النفطية لتوفير احتياجات السوق المحلي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «مناقشة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج من النفط الخام وكذلك المشتقات النفطية لتغطية السوق المحلي خلال السنوات القادمة بالتعاون مع الشركات العالمية والدخول في شراكة مع المستثمر المحلي».

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وتتطلع المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع معدلات إنتاج الخام لنحو مليوني برميل يوميًا، بموجب خطة عمل تهدف إلى تطوير القطاع تدعمها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتعاقدت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «كيرني» الأميركية أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية، في فبراير الماضي، لإنشاء مكتب البرامج الاستراتيجية الذي سيتولى تنفيذ خطة المؤسسة صحبة العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج لقيادة وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا؛ بهدف التغيير ومواكبة التطورات التي جدّت على هذا القطاع في العالم.

لقاء تكالة مع بن قدارة، الخميس 19 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة مع بن قدارة، الخميس 19 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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