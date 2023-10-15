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اللافي يؤكد أهمية متابعة تأمين الحدود مع السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 02:27 مساء
اللافي يؤكد أهمية متابعة تأمين الحدود مع السودان
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم أحمد، طرابلس، 15 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أهمية متابعة أوضاع الحدود الليبية - السودانية، لضمان استقرار المنطقة في ظل الظروف الراهنة، وذلك خلال لقائه السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم أحمد.

واستقبل اللافي السفير السوداني والوفد المرافق له، بحضور مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الأحد.

وقدم السفير السوداني تعازيه إلى اللافي والشعب الليبي في وفاة آلاف المواطنين في مدينة درنة، وعدد من مدن المنطقة الشرقية جراء الفيضانات والسيول.

السفير السوداني يتحدث عن الأوضاع الإنسانية في بلاده
كما تحدث عن الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب وتداعياتها على الشعب السوداني في جميع المجالات.

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اللافي: ندعم عودة الاستقرار للسودان
بدوره، أكد اللافي أن ليبيا تدعم الجهود الرامية لعودة الاستقرار في السودان من أجل أن ينعم الشعب السوداني بالأمن والسلام.

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم أحمد، طرابلس، 15 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم أحمد، طرابلس، 15 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم أحمد، طرابلس، 15 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم أحمد، طرابلس، 15 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
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