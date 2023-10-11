جريان السيول بوادي دينار شمال مدينة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

دعت مديرية أمن بني وليد، اليوم الأربعاء، جميع المارين والعابرين من طريق بني وليد - ترهونة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثتاء القيادة، بسبب جريان السيول بوادي دينار شمال مدينة بني وليد.

وأوضح المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المديرية سيَّرت دوريات شرطة ثابتة لمساعدة المارة على طريق بني وليد - ترهونة والطرق الفرعية بالمنطقة في حال حدوث أي طارئ.

- إغلاق طريق وادي دينار شمال بني وليد بسبب السيول

وسجل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوادث سير على طريق بني وليد - ترهونة مساء أمس الثلاثاء، إثر انحراف عدد من السيارات المارة على الطريق نتيجة جرف المياه المتدفقة في الوادي، فيما لم يعلن وقوع إصابات.

سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن بني وليد على طريق ترهونة لمساعدة المارة بسبب جريان السيول بوادي شمال المدينة، الثلاثاء 11 أكتوبر 2023. (الإنترنت)