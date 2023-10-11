دراسة: 84 ألف موظف تونسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة مصرفية أن القوى العاملة التونسية في ليبيا تقدر بـ84 ألف موظف متوسط رواتبهم يقدر بين 1800 و2000 دينار ليبي.

وأفادت دراسة أجرتها الإدارة العامة للبنك التونسي الليبي حول القوى العاملة التونسية في ليبيا أن هناك 84 ألف موظف؛ حيث يجري إعداد تطبيق للسماح لهؤلاء الموظفين بتحويل أموالهم مباشرة من ليبيا بهدف تسهيل عمليات الصرف وشروطه أثناء المعاملات وفق ما كشف المدير العام المساعد للبنك التونسي الليبي عبدالباري الأسطى على هامش مشاركته في فعاليات معرض البناء المتوسطي «ميديبات 2023».

وحسبما ذكر موقع «تونس الرقمية» اليوم الأربعاء عن عبدالباري الأسطي أن هناك فرصة لاستدعاء الخبرات التونسية ممثلة بالشركات المشاركة في ميديبات 2023 لإعادة إعمار مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات. وعلى هامش هذا اليوم ذكر الأسطي بالاتفاق الذي يسمح بالدفع بالدينار الليبي مقابل الدينار التونسي.

ليبيا تشارك في الصالون المتوسطي للبناء

وعلى هامش فعاليات الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء (ميديبات 2023) في تونس شاركت ليبيا ضمن 7 دول هي: الكاميرون وكوت ديفوار والكونغو برازافيل والسنغال وفرنسا في التظاهرة.

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ونظمت الفعالية غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، وعقد «يوم ليبيا» تحت شعار «من أجل شراكة مستدامة وشاملة» عبر مائدة مستديرة حضرها عدد من الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار ومسؤولي عديد الهياكل المهنية والاقتصادية من البلدين.

وسجلت المبادلات التجاريّة بين البلدين 2.3 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023 محقّقة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، علمًا بأن ليبيا تعد الشريك الأول لتونس عربيًّا والخامس عالميًّا.

ويستأثر قطاع الصناعات المختلفة على نحو 40% من إجمالي الصّادرات التونسية نحو ليبيا خاصة منها الإسمنت بقيمة 183 مليون دينار تونسي، والمنتجات المعدنية والحديدية 171 م.د، ومنتجات السيراميك 39 م.د، وذلك خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023.