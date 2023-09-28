نبيل عمار: تونس في اتصال يومي مع الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن بلاده لديها «اتصالات يومية مع الأطراف الليبية»، مكررًا تأكيده أن «البلدين شعب واحد».

وأكد عمار، ردًا على سؤال لقناة «روسيا اليوم» بثت الأربعاء بخصوص مساهمة تونس في سبيل حل الأزمة الليبية، أن السلطات في تواصل مع الأطراف المعنية سواء للتشاور أو لدعوتهم للاجتماع في تونس، معتبرًا ذلك بمثابة «واجب على تونس ويتم عمله بكل أريحية، وذلك حتى باعتراف بدورها من الجانب الليبي وكل الفاعلين».

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ونقل نبيل عمار، خلال كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض بلاده الخيارات العسكرية، ولكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، المباشر منها وغير المباشر.

يذكر أن تونس احتضنت عدة أطراف ليبية ضمن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أو جولات حوار مهدت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجلس الرئاسي عام 2020، في سياق جهودها تحت رعاية الأمم المتحدة نحو دفع العملية السياسية لإجراء الانتخابات، إلا أن الخلافات بشأن القوانين الانتخابية نسفت الموعد الانتخابي الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر 2021.