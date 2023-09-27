بالصور: متسولون أجانب بملابس محلية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط عدد من الأجانب المتنكرين في ملابس محلية.

وقالت المديرية في بيان إن أعضاء لجنة مكافحة التسول كثفوا نشاطهم في معظم أحياء العاصمة، لمنع هذا النشاط غير القانوني، مشيرة إلى أن «هؤلاء المتسولين لا يفوتون المناسبات الدينية للعزف على وتر الحاجة وإن كان بالمخالفة لصريح القانون».

حملة أمنية بشوارع طرابلس لضبط المتسولين في الأيام الأخيرة من رمضان

مديرية أمن طرابلس تعتزم إطلاق حملة لمكافحة التسول

حملة أمنية لضبط المتسولين في طرابلس

وفي أغسطس الماضي، جرى تنفيذ حملة أمنية للحد من ظاهرة التسول في المدينة؛ إذ شملت الحملة إشارات المرور والأسواق ومحيط المساجد. وقالت المديرية في بيان إن الحملة الأمنية مستمرة «للقضاء على ظاهرة المتسولين التي باتت واضحة في الشوارع وعند إشارات المرور وداخل الأسواق وأمام المساجد».

متسولات عقب القبض عليهن في طرابلس، 26 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

متسولة لحظة التحقيق معها في طرابلس، 26 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

متسولة لحظة التحقيق معها في طرابلس، 26 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)