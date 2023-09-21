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في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 08:15 مساء
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
الصفحة الأولى من العدد «409» من جريدة «الوسط»، الخميس 21 سبتمبر 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد رقم 409 من جريدة «الوسط»، ويتضمن موضوعًا رئيسيًا في الصفحة الأولى، يرصد تداعيات طوفان درنة وما حولها، وجاء بعنوان «تصاعد المطالبة بتحقيق دولي مستقل في انهيار سدّي درنة ومحاكمة المقصرين ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة».

الموضوع الرئيسي يرصد تصاعد الضغوط في ليبيا من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أسباب الكارثة التي ضربت مدينة درنة جراء انهيار سديها بفعل عاصفة دانيال، ومحاكمة المسؤولين ممن يثبت تقصيرهم في عمليات صيانة السدود، فيما يرى فريق آخر أن هذا توجه نحو تسييس الكارثة وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.

- للاطلاع على العدد 409 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

إعلام بريطاني: النخب الليبية تتحمل مسؤولية الكارثة
ومازلنا في متابعة تداعيات كارثة الطوفان، ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا جاء بعنوان «إعلام بريطاني: النخب الليبية تتحمل مسؤولية كارثة درنة».

«فاينانشال تايمز»: سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا
ونقرأ في صدر الصفحة الرابعة موضوعاً يرصد تفاصيل لحظات ليلة الطوفان وعنوانه «لجنة عليا للعلاج النفسي من الصدمة ناجون من طوفان درنة يروون أهوال الليلة المرعبة».

أيضاً نطالع موضوعاً جاء عنوانه «فاينانشال تايمز: سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا».

وفي صدر الصفحة الخامسة نقرأ موضوعاً بعنوان «انعكاساتها ستظهر في إعادة إعمار المناطق المتضررة أبعاد چيوسياسية تسيطر على المساعدات الدولية إلى درنة».

كما نطالع في الصفحة نفسها موضوعاً تحت عنوان «بعد انهيار 30 كيلومتراً من شبكة طرق المدينة النهر الصناعي: الانتهاء من جسر درنة الموقت خلال يومين».

صفقة واشنطن وطهران.. والمفاوضات النووية
ومن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعاً رئيسياً بعنوان «صفقة واشنطن وطهران.. المفاوضات النووية تحولت إلى تبادل سجناء».

ويتصدر الصفحة السابعة تقرير عنوانه «أميركا تتوقع مكاسب من اتفاق الشرق الأوسط الكبير.. ما الثمن؟».

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الناجون والنازحون تحت صدمة الغلاء المفاجئ
وفي الاقتصاد نطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريراً بعنوان «بعد صرف شهر إضافي للموظفين منهم..
هل تكفي القرارات المالية سكان المناطق المنكوبة؟».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع عن استغلال التجار كارثة الفيضانات، وجاء بعنوان «سعر الكفن ارتفع من 40 إلى 190 ديناراً.. الناجون والنازحون تحت صدمة الغلاء المفاجئ».

المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
وفي صفحة الثقافة نطالع حواراً على هامش أول معرض بعنوان «ليبيا على مر العصور»، وجاء بعنوان «أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين».

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة».

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الهلال جاهز لمواجهة رايون في رواندا
وفي الرياضة نقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعاً بعنوان «الهلال جاهز لرايون في رواندا بعد انتصار أبوسليم بثلاثية بالكونفدرالية».

وعلى رأس الصفحة الخامسة عشرة نطالع موضوعاً بعنوان «كبار أندية أوروبا والعالم العربي تنتفض حزناً ببرقيات التعازي».

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